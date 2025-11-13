Sevilla, Youssef En-Nesyri'yi takipte

Sevilla, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye sattığı Youssef En-Nesyri'nin transfer sürecini yakından izliyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Sevilla'nın Faslı golcü için sonraki satıştan pay alma hakkı bulunuyor.

Haberde, son dönemde En-Nesyri'nin adı Suudi Arabistan ekipleriyle anıldığı ve oyuncu için 40-50 milyon euro aralığında teklifler konuşulduğu hatırlatıldı.

Sevilla kulübü, transferin gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 3 milyon euro gelir elde edebilecek. İspanyol temsilcisinin son dönemde ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiği, bu nedenle olası satıştan gelecek payın kulüp için önemli bir kaynak oluşturacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye geçen sezon katılan 28 yaşındaki En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 72 maçta 37 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.