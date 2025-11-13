İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Sevilla, Youssef En-Nesyri'yi takipte

İspanyol ekibi Sevilla'nın gözü Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'de. Ekonomik olarak zor günler geçiren kulübün oyuncunun sonraki satışından pay hakkı bulunuyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
Sevilla, Youssef En-Nesyri'yi takipte
Sevilla, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye sattığı Youssef En-Nesyri'nin transfer sürecini yakından izliyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Sevilla'nın Faslı golcü için sonraki satıştan pay alma hakkı bulunuyor.

Haberde, son dönemde En-Nesyri'nin adı Suudi Arabistan ekipleriyle anıldığı ve oyuncu için 40-50 milyon euro aralığında teklifler konuşulduğu hatırlatıldı.

Sevilla kulübü, transferin gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 3 milyon euro gelir elde edebilecek. İspanyol temsilcisinin son dönemde ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiği, bu nedenle olası satıştan gelecek payın kulüp için önemli bir kaynak oluşturacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye geçen sezon katılan 28 yaşındaki En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 72 maçta 37 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

