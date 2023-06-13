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Spor

Sevilla'da Marcao ile yollar ayrılıyor

Bu sezon ligde gösterdiği kötü performasa rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyomnluğa ulaşan Sevilla, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'yu satmak için harekete geçti.

13 Haziran 2023 Salı 23:34 - Güncelleme:
Sevilla'da Marcao ile yollar ayrılıyor
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Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, sezon biter bitmez sportif direktör Monchi'ye raporunu sundu.

El Nacional'de yer alan haberde; Mendilibar'ın Marcao için gelen bir teklifin kabul edilmesi yönünde bir tavsiye sundu. Barcelona'ya satılan Jules Kounde'nin yerine transfer edilen Marcao'nun sık sık sakatlandığı, sakat olmadığı dönemlerde de formunun yetersiz olduğu belirtildi.

Marcao'nun takımdan ayrılığı yönünde rapor sunan Mendilibar, Tanguy Nianzou dışında tüm stoperlerin gönderilmesini ve buraya transferler yapılmasını iletti.

Sevilla'nın Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis ve bir sonraki satış payından yüzde 10 pay ile transfer ettiği Marcao, bu sezon 11 maçta forma giyebildi.

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