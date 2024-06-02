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Spor

Sevilla'da Pimienta dönemi resmen başladı

İspanyol ekibi Sevilla teknik direktörlük görevine Francisco Javier Garcia Pimienta getirdi.

AA2 Haziran 2024 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Sevilla'da Pimienta dönemi resmen başladı
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktörlüğe Francisco Javier Garcia Pimienta getirildi.

Sevilla Kulübü, Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Pimienta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Antrenörlük kariyerine Barcelona'nın altyapısında başlayan Pimienta, 2022'de Las Palmas'ın başına geçti. Pimienta yönetimindeki Las Palmas, ikinci ligde 2022-2023 sezonunu ikinci sırada bitirerek LaLiga'ya yükseldi. Las Palmas, geride kalan sezon ise 40 puan toplayarak 16. sırayı aldığı LaLiga'da tutunmayı başardı.

İspanya Kral Kupası'na çeyrek finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Sevilla, LaLiga'da ise sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

  • sevilla
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