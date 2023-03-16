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Spor

Sevilla'dan Alex Telles kararı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da sezon başında Manchester United'dan kiralanan Alex Telles'in geleceği belli oldu.

16 Mart 2023 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
Sevilla'dan Alex Telles kararı
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Sevilla'da Brezilyalı sol bek Alex Telles hakkında karar alındı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Alex Telles'in bonservisini satın almayı düşünmüyor. Sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek olan Telles'in, İngiliz ekibi ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

YERİNE BORNA SOSA

Haberde; Sevilla'nın Alex Telles'in yerine şimdiden transfer çalışmalarına başladığı ve Stuttgart'ta forma giyen Hırvat sol bek Borna Sosa'yı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Stuttgart, kış transfer döneminde Bayer Leverkusen'in Sosa için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

TELLES İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Sezonu Sevilla'da tamamladıktan sonra Manchester United'a dönecek olan Alex Telles'in, Manchester United tarafından da kadroda düşünülmediği belirtilirken, Brezilyalı oyuncunun eski kulübü Galatasaray tarafından takip edildiği yazıldı.

30 yaşındaki Alex Telles, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 3 asist kaydetti.

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