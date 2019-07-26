29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6983
  • 6,3471
  • 259.453
  • 101736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sevilla'dan Fenerbahçe'yi şaşırtan transfer şartı

Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan La Liga ekibi Sevilla, Amadou'yu da hesaba kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
2017’de Fenerbahçe’den Sevilla’ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan ve oynadığı futbolla İspanya’da da adından bahsettiren Simon Kjaer sarı lacivertli kulübe geri dönüyor. Defans hattına yapılan takviyelerle bir hayli güçlenen Sevilla, Kjaer’in eski kulübüne geri dönmesine izin verirken anlaşmanın içinde İbrahim Amadou’nun da olması Ersun Yanal’ın ‘6’ numaralı problemini de kökünden çözmüş olacak.
 
KJAER VE AMADOU'NUN MAAŞLARI FENERBAHÇE'DEN
 
Sevilla ile Fenerbahçe’nin yapacağı anlaşmaya göre; Kjaer 2 yıl bedelsiz olarak kiralanacak ve ‘Sarı Kanaryalar’ tecrübeli futbolcunun 3-3,5 milyon euro’luk maaşını karşılayacak. Bunun yanında İbrahim Amadou’yu da kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Kamerunlu orta sahanın maaşını da (2 milyon Euro) ödemeyi kabul ederken oyuncudan memnun kalınması halinde 9 milyon euro’luk satın alma opsiyonu zorunlu olacak. 
 

Hakan Atilla´yı taşıyan uçak Türkiye´ye indi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD TV'si duyurdu: İran balistik füze denemesi yaptı

ABD TV'si duyurdu: İran balistik füze denemesi yaptı

5-9 Ağustos arasında hesaplarda olacak: 12 milyarlık ikramiye

5-9 Ağustos arasında hesaplarda olacak: 12 milyarlık ikramiye

Tonelli favori Roncaglia plase

Tonelli favori Roncaglia plase

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

'Enflasyon tek haneye düşecek'

'Enflasyon tek haneye düşecek'

FETÖ, o yöntemi PKK’dan kopyaladı

FETÖ, o yöntemi PKK’dan kopyaladı
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA