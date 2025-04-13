Sevilla'dan resmi açıklama geldi! Xavier García Pimienta ile yollar ayrıldı

İspanya LaLiga'da son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ve son olarak geçtiğimiz cuma günü Valencia'ya 1-0 yenilen Sevilla'da fatura teknik direktörü Xavier García Pimienta'ya kesildi. İspanyol kulübünde, Pimienta'nın görevine son verildi.

Sevilla'nın resmi internet sitesinden 50 yaşındaki teknik adamın ayrılığıyla ilgili yapulan açıklamada, "Garcia Pimienta'ya son birkaç ayda gösterdiği performans ve profesyonelliğinden dolayı teşekkür eder ve kendisine bundan sonraki kariyerinde bol şans dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 MAÇTA 11 GALİBİYET

Sevilla ile geçtiğimiz temmuz ayında 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı beyazlıların başında çıktığı 34 resmi maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.

LaLiga'da 36 puanla 13. sırada yer alan İspanyol takımının, küme düşme hattıyla arasında 7 puan bulunuyor.