Transfer çalışmalarını sürdüren Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Sevilla forması giyen Rafa Mir için sürpriz bir hamle yaptı.

Trabzonspor, 1,91 boyundaki 26 yaşındaki İspanyol forvet Rafa Mir ile görüştü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavililer, Rafa Mir ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Rafa Mir ile anlaşma sağlamasının ardından La Liga takımlarından Sevilla'ya kiralama teklifi yapıldı. Sevilla'dan gelecek cevap beklenmeye başlandı.

Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maça çıkan Rafa Mir, 2 kez gol sevinci yaşadı.