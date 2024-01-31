İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3485
  • EURO
    32,9697
  • ALTIN
    1991.02
  • BIST100
    8459.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sevilla'dan Süper Lig devine! Rafa Mir ile anlaşma sağlandı
Spor

Sevilla'dan Süper Lig devine! Rafa Mir ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürüdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo mavili ekip Sevilla forması giyen 26 yaşındaki Rafa Mir ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

31 Ocak 2024 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Sevilla'dan Süper Lig devine! Rafa Mir ile anlaşma sağlandı
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Sevilla forması giyen Rafa Mir için sürpriz bir hamle yaptı.

Trabzonspor, 1,91 boyundaki 26 yaşındaki İspanyol forvet Rafa Mir ile görüştü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavililer, Rafa Mir ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Rafa Mir ile anlaşma sağlamasının ardından La Liga takımlarından Sevilla'ya kiralama teklifi yapıldı. Sevilla'dan gelecek cevap beklenmeye başlandı.

Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maça çıkan Rafa Mir, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.