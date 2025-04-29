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  • Sevilla'dan Youssef En-Nesyri atağı! Durumunu takibe aldılar
Spor

Sevilla'dan Youssef En-Nesyri atağı! Durumunu takibe aldılar

Fenerbahçe'de Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması bekleniyor. İspanyol basını, En-Nesyri'nin eski kulübü Sevilla'nın durumu yakından takip ettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi29 Nisan 2025 Salı 00:00 - Güncelleme:
Sevilla'dan Youssef En-Nesyri atağı! Durumunu takibe aldılar
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Sevilla, sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceğini yakından takip ediyor.

İSPANYA'DAN EN-NESYRI İDDİASI

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, En-Nesyri'nin performansına rağmen Fenerbahçe yönetimini ikna edemediği ve yönetimde Faslı futbolcuyla ilgili şüphe olduğu yazıldı.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEKLER

Fenerbahçe yönetiminin En-Nesyri'nin sezon içerisinde istikrarsız bir performans ortaya koyduğunu düşündüğü ve sezon sonunda 27 yaşındaki futbolcu için teklifleri dinlemeye hazır olduğu öne sürüldü.

SEVILLA TAKİPTE

Sevilla'nın da sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından izlediği aktarıldı.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.

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