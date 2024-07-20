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Spor

Sevilla'dan Youssef En -Nesyri için açıklama! ''Fenerbahçe'ye çok yakın''

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Youssef En -Nesyri için Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos önemli açıklamalarda bulundu. Transferin son durumunu paylaşan basın sözcüsü, 'Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın' dedi. İşte o açıklamanın detayları...

20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Sevilla'dan Youssef En -Nesyri için açıklama! ''Fenerbahçe'ye çok yakın''
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Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu belirtti.

Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.

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