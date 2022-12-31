İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2022 Cumartesi / 7 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sevilla'nın galibiyet hasreti sürüyor
Spor

Sevilla'nın galibiyet hasreti sürüyor

Sevilla, İspanya La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
Sevilla'nın galibiyet hasreti sürüyor
ABONE OL

La Liga'nın 15. haftasında Celta Vigo ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Balaidos StadI'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Celta Vigo Veiga'nın golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sevilla, 54. dakikada Salas'ın golüyle eşitliği sağladı. 86. dakikada Carmonas Sevilla'yı 10 kişi bırakırken maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 12 puana yükselerek düşme hattından bu hafta da kurtulamadı. Celta Vigo ise 13 puana yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.