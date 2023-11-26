Sevilla'nın galibiyet hasreti sürüyor

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sociedad, 2-1'lik skorla kazandı.

Sociedad, 3. dakikada Dmitrovic (KK) ve 22. dakikada Umar Sadiq'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Sevilla, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Konuk ekipte Sergio Ramos ile Jesus Navas, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

Sociedad, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Sevilla'nın ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.

Sociedad, gelecek hafta bir diğer Bask ekibi Osasuna'ya konuk olacak. Sevilla ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.