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Spor

Sevilla'nın galibiyet hasreti sürüyor

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Sevilla, Real Sociedad'a konuk oldu. Deplasman ekibi 9 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-1 kaybederken, galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

26 Kasım 2023 Pazar 20:55 - Güncelleme:
Sevilla'nın galibiyet hasreti sürüyor
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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sociedad, 2-1'lik skorla kazandı.

Sociedad, 3. dakikada Dmitrovic (KK) ve 22. dakikada Umar Sadiq'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Sevilla, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Konuk ekipte Sergio Ramos ile Jesus Navas, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

Sociedad, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Sevilla'nın ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.

Sociedad, gelecek hafta bir diğer Bask ekibi Osasuna'ya konuk olacak. Sevilla ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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