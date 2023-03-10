Sevilla'nın galibiyeti manşetlere taşındı! ''Avrupa bir ölüyü diriltiyor''

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda Sevilla'ya konuk oldu. İlk yarıdaki oyun üstünlüğü ile Sevilla'ya zor anlar yaşatan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki zayıf oyunu ile birlikte Jordan ve Lamela'nın gollerine engel olamayarak sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Sevilla'nın 2-0'lık galibiyeti İspanya basınında büyük yankı uyandırdı.

İspanya'nın önemli gazeteleri Sevilla galibiyetini manşetlere taşıdı.

MARCA: Avrupa bir ölüyü diriltiyor

Mundo Deportivo: "İki farklı yüzü olan Sevilla, Fenerbahçe karşısında yeniden ayağa kalktı"

ELIMPARCIAL: "Sevilla, Fenerbahçe karşısında avantaj sağladı"

Estadio Deportivo: Sampaoli, değişikliklerde iyi, ilk yarıda kötüydü.

Karşılaşmanın ikinci ayağı 16 Mart perşembe akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.