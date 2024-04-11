Sevilla'nın hedefi büyük: Ansu Fati

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Sevilla, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

As'ta yer alan habere göre; Sevilla, Barcelona'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

SEVILLA GİRİŞİMDE BULUNACAK

Gelecek sezon düşük maliyetli transferlere yönelecek olan İspanyol ekibi, yazın Ansu Fati için yeni bir girişimde bulunacak.

Brighton'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, sezon sonu Barcelona'ya geri dönecek.

BARÇA SEVILLA'DAN ALMIŞTI

Barcelona, Ansu Fati'yi 2012 yılında Sevilla altyapısından bedelsiz olarak transfer etmişti.

İspanyol oyuncu bu sezon Brighton'da 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.