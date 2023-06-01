Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, penaltılara giden maçta Roma'yı mağlup etti ve bu turnuvada 7. kez mutlu sona ulaştı.

Sevilla'nın, kupayı kazanmasıyla birlikte Galatasaray da 1 milyon euro'luk bir gelirin sahibi oldu.

İspanyol ekibi, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun sözleşmesinde yer alan bonus maddesi sebebiyle sarı-kırmızı takıma 1 milyon euro ödeyecek.

Brezilyalı stoper Marcao, UEFA Avrupa Ligi finalinde 120+7. dakikada oyuna dahil oldu.

Sakatlığı sebebiyle sezonun büyük kısmında formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız Marcao, bu sezon toplamda 10 maçta süre aldı.