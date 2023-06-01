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Spor

Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İspanyol ekibinin kupayı kazanmasıyla birlikte Galatasaray'dan sezon başında kadrosuna kattığı Marcao'nun sözleşmesinde yer alan bonus maddesi aktif hale geldi ve Cim-bom 1 milyon euroluk bir gelirin sahibi oldu.

1 Haziran 2023 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, penaltılara giden maçta Roma'yı mağlup etti ve bu turnuvada 7. kez mutlu sona ulaştı.

Sevilla'nın, kupayı kazanmasıyla birlikte Galatasaray da 1 milyon euro'luk bir gelirin sahibi oldu.

İspanyol ekibi, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun sözleşmesinde yer alan bonus maddesi sebebiyle sarı-kırmızı takıma 1 milyon euro ödeyecek.

Brezilyalı stoper Marcao, UEFA Avrupa Ligi finalinde 120+7. dakikada oyuna dahil oldu.

Sakatlığı sebebiyle sezonun büyük kısmında formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız Marcao, bu sezon toplamda 10 maçta süre aldı.

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