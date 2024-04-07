Aslan'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sevilla'nın takibinde.

İspanyol ekibinin son yıllarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dikkat çeken bir teklif hazırladı..

Takvim'in haberine göre Endülüs ekibi, millli oyuncu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Kerem, 2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilmişti. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Cimbom, 12 milyon Euro'yu az buluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonu Sevilla'dan 20 milyon Euro talep etmesi bekleniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 46 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.