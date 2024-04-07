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  • Sevilla'nın teklifi ortaya çıktı! İşte Cimbom'un Kerem Aktürkoğlu için beklentisi
Spor

Sevilla'nın teklifi ortaya çıktı! İşte Cimbom'un Kerem Aktürkoğlu için beklentisi

Galatasaray'da oynadığı futbolla birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başaran milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Sevilla teklifini yaptı. Rakamı yetersiz bulan sarı kırmızılı ekip teklifi geri çevirdi. İşte Galatasaray'ın Kerem için beklentisi...

7 Nisan 2024 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Sevilla'nın teklifi ortaya çıktı! İşte Cimbom'un Kerem Aktürkoğlu için beklentisi
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Aslan'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sevilla'nın takibinde.

İspanyol ekibinin son yıllarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dikkat çeken bir teklif hazırladı..

Takvim'in haberine göre Endülüs ekibi, millli oyuncu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Kerem, 2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilmişti. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Cimbom, 12 milyon Euro'yu az buluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonu Sevilla'dan 20 milyon Euro talep etmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 46 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.

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