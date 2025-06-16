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Spor

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu

İspanyol ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Matias Almeyda'nın getirildiğini duyurdu.

IHA16 Haziran 2025 Pazartesi 22:14 - Güncelleme:
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu
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İspanyol ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Matias Almeyda'nın getirildiğini duyurdu.

Sevilla'da yeni teknik direktör belli oldu. 2024-2025 sezonunu Joaquin Caparros ile tamamlayan kırmızı-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Sevilla'da boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli Matias Almeyda getirildi.

Almeyda, futbolu bıraktıktan hemen sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktörlük kariyerine River Plate ile başladı. 51 yaşındaki teknik adam son olarak AEK Atina takımını çalıştırdı.

3 yıllık sözleşme imzalanan Almeyda, futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Sevilla forması da giydi.

  • Sevilla
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