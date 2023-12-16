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Spor

Sevilla'ya evinde ağır darbe!

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Sevilla, sahasında Getafe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Sevilla'nın galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Sevilla'ya evinde ağır darbe!
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İspanya La Liga 17. hafta mücadelesinde Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı Getafe 3-0 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Borja Mayoral, 37. dakikada Jaime Mata ve 80. dakikada yine penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 10 maça çıkan Sevilla, 13 puanda kaldı. Getafe ise puanını 25 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında Sevilla, Granada deplasmanına gidecek. Getafe, Atletico Madrid'e konuk olacak.

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