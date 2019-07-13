'Türkler beni bırakmak istemedi'

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Sevilla'ya transfer olan Fernando: Galatasaray zorluklar çıkardı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando, transferin kolay gerçekleşmediğini söyledi.

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Galatasaray'ın 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Fernando, 3 yıllık imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.
 
Çok mutlu olduğunu kaydeden Fernando, "Bu harika kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çok çalışmam gerekiyor ve ben de bunu yapacağım. Porto ve Manchester City formalarıyla buraya geldim ancak iyi tecrübeler olmadı bunlar. Takım arkadaşlarımla bir araya gelerek onlarla konuşmak için sabırsızlanıyorum. Şu anda iyi durumdayım, 10-15 gündür çalışıyorum, Galatasaray'da da 1 haftadır idmana çıkıyorum. Hocanın benden istediklerine hazırım" ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını söyleyen Brezilyalı, "Transfer biraz zor olduğu çünkü Galatasaray zorluklar çıkardı, Türkler beni bırakmak istemediler. Monchi'ye teşekkür etmem lazım, benim burada olmam için çok uğraş verdi" dedi.
 
MONCHI: ''GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMEDİ''
 
Fernando'yu Galatasaray'dan transfer etmenin zor olduğunu belirten Monchi ise ''Fernando transferi hiç kolay olmadı. Galatasaray, futbolcuyu bırakmak istemedi. Ancak burada önemli olan Fernando'nun davranışlarıydı. Onun istekli olması transferi kolaylaştırdı.'' şeklinde konuştu.   (Sporx)

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