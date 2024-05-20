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Spor

Sevindiren haber geldi! Ricardo Quaresma geri dönüyor

Gelecek sezon çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmek isteyen siyah beyazlı yönetim, Ricardo Quaresma'yı da yardımcı antrenör olarak takıma kazandırmak istiyor. İşte detaylar...

Fanatik20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Sevindiren haber geldi! Ricardo Quaresma geri dönüyor
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Siyah-Beyazlı yönetim, yeni sezona farklı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Takım ek olarak teknik ekip konusunda da oldukça seçici davranan idareciler, ana planını oluşturdu. Teknik direktörlük konusunda dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yla görüşen Kara Kartal, gelecek hafta Portekizli isimle kez üçüncü sırada oturacak.

Beşiktaş kulübü katılıyor, Mourinho'yla bir araya gelerek son durumunu masaya yatıracak. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da istediği Mourinho'yu kapatmak isteyen Beşiktaşlı idareciler, iletişimlerini hızlandıracak.

EFSANE İSİM GERİ GELECEK

Kara Kartal'da yönetim, Jose Mourinho'yla kapsamlı biçimde uluslararası hocanın ekibine, kulüp efsane ismi Ricardo Quaresma'yı da dahil etmeyi planlıyor.

Şu anda boşta bulunan ve futbola resmi olarak nokta koymayan Quaresma'nın da böyle bir teklif gelmesi halinde siyah beyazlılara olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

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