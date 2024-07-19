Uzun süredir Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona çok yakın.

İspanyol basınında yer alan habere göre Youssef En-Nesyri ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Sevilla ile bonservis konusunda son pazarlıkları yapıyor.

Sarı-lacivertlilerin teklifini 20 milyon euroya çıkardığı ve İspanyol ekibine hemen dönüş yapılması için ultimatom çekildiği belirtildi.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ



Görüşmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun etkin rol aldığı ve futbolcuyu ikna etmede önemli bir görev üstlendiği aktarıldı.

Haberde transferin gün içinde sonuçlanabileceği ve Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.