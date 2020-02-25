25 Şubat 2020 Salı09:24 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:24

Tarihi zafere karşın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim temkinli.... Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşarken, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda soyunma odasında öğrencilerini karşısına alan deneyimli teknik adam futbolcularını uyardı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, oyuncularına, "Çok önemli bir işe imza attınız. Sizlerden istediğim ve beklediğim ne varsa sahada sergilediniz. Sevinmek elbette hakkınız ama bunu abartmayalım. Önümüzde zor bir şampiyonluk mücadelesi var. Bu güzel galibiyetimizi şampiyonlukla taçlandırmalıyız. Bu yüzden konsantrasyonumuzu kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

TARİHİ GOLLERİ ATAN İSİMLER

Galatasaray'a tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda kazandığı penaltıyı Radamel Falcao ile gole çevirerek öne geçen Galatasaray, uzatma bölümünde Onyekuru ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.