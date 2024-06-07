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Spor

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten altın madalya

Almanya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, altın madalya kazandı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 01:07 - Güncelleme:
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten altın madalya
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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında yarışan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Şevval İlayda ile Yusuf, Münih kentinde düzenlenen organizasyondaki final maçında, Çinli Jiang Ranxin-Xie Yu ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 17-13 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Ferdi müsabakalarda ise Yusuf 4'üncü, Şevval İlayda 8'inci sırayı aldı.

  • Şevval İlayda Tarhan
  • Yusuf Dikeç
  • Altın Madalya

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