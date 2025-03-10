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Spor

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten büyük başarı! Avrupa'nın en büyüğü oldular

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten büyük başarı! Avrupa'nın en büyüğü oldular
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Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı.

Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec ikilisinin oldu.

Şevval İlayda, Hırvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

  • Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası
  • Yusuf Dikeç
  • Şevval İlayda Tarhan

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