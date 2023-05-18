Seyit Mehmet Özkan, Altınordu'yu devrediyor

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında düşme hattında yer alan Erzurumspor FK'ya evinde mağlup olunca bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını zora soktu. Başkan Mehmet Özkan da kulüp personeline mail göndererek kulübü devretme kararı aldığını duyurdu. Altınordu'nun 2012 yılında şirketleşmesinin ardından sahibi olan Başkan Özkan, iş arkadaşlarına hakkını helal ettiği ve onların da kendisini helal etmesini istediği mektupta şunları söyledi: "Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."