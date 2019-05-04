Seyrantepe’de taht oyunları! Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 31. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev mücadeleye sahne olacak. Seyrantepe’deki Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. İkinci yarının başından beri lider Medipol Başakşehir’i kovalayan Cim-Bom, Kartal’ı mağlup ettiği takdirde geçen hafta kullanamadığı fırsatı bu kez değerlendirecek ve 21 hafta aradan sonra koltuğa oturacak. Fatih Terim’in öğrencileri, derbiden puanla ayrılması durumunda aynı zamanda sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu da egale edecek. Aslan’ın golcüsü Mbaye Diagne de Beşiktaş’a gol atması halinde Bafetimbi Gomis’in geçen sezon 29 golle Fener’in eski yıldızı Alex’ten devraldığı “Türkiye’de en fazla gol atan yabancı oyuncu” unvanına ortak olacak.

EN BÜYÜK KOZ BURAK YILMAZ

Ligde uzun süre zirvenin uzağında kalan ve bir ara 13 puan geriye düşmesine karşın pes etmeyen Beşiktaş, Galatasaray derbisine galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Türk Telekom’dan 3 puanla dönmesi durumunda hem CimBom’un iç saha yenilmezlik rekorunu bitirecek hem Galatasaray’ı geçip ikinci sıraya yerleşecek hem de lider Medipol Başakşehir’le puan farkını 1’e indirecek. Derbinin berabere bitmesi ise Sivas’ta 2 puan bırakan Başakşehir’e yarayacak. Bu sezon 15 deplasmanda 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, son 6 deplasmanda ise 5 galibiyet elde etti. Kartal’ın son haftalardaki formda golcüsü Burak Yılmaz, Aslan’a karşı takımının en büyük kozu olacak. 33 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Süper Lig kariyerinde 300. maçına çıkıp, 3. kez dalya diyecek.

Marcao duvar örüyor

GALATASARAY’DA sakatlığını atlatan Marcao’nun Beşiktaş derbisinde oynayacak duruma gelmesi Teknik Direktör Fatih Terim’in rahatlattı. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Luyindama ile birlikte transfer ettiği Brezilyalı savunmacı ile ligin ikinci yarısında çıktığı karşılaşmalarda rakiplere adeta duvar ördü. İlk devre Maicon-Serdar Aziz ikilisi ile 21 gol yiyen Cim-Bom, Marcao-Luyindama ile kalesinde sadece 8 gol gördü. Üstelik Marcao sakatlığı nedeniyle Konya’da forma giyemezken, Luyindama da kupa maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden iki karşılaşmayı kaçırdı.

Vida istikrar abidesi

BEŞİKTAŞ’IN geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, bu sezon oldukça istikrarlı bir performans ortaya koyuyor. Avrupa kupalarında 11 karşılaşmada görev yapan Hırvat stoper, ligde ise 27 müsabakada oynadı. Sezonun ilk yarısındaki Konya maçında kırmızı kart gören Vida, özellikle son haftalarda savunmacılığının yanı sıra skora da katkı yapmaya başladı. Rize ve Sivas deplasmanlarında 1’er gol atan tecrübeli savunmacı, A.Gücü’nü de boş geçmedi. Vida, bugün Mirin’le birlikte takımının en önemli oyuncularından biri olacak.

Galatasaray’ın gizli silahı Feghouli olacak

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide Beşiktaş’a karşı hücum hattını Belhanda, Onyekuru, Feghouli ve Diagne’den oluşturacak. Sarı-Kırmızılılar, Diagne ile gol arayacak ama Feghouli de gizli silah olacak. Cezayirli futbolcu, hem sağ kanattan ataklara çıkacak hem de zaman zaman oyun kurucu rolünü üstlenecek. Sezonun ilk yarısında 13 maçta sadece 1 gol atan Feghouli, ikinci devre 13 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı yaparak kariyerinin zirvesine çıktı.

Beşiktaş’ta tüm atakları Adem Ljajic yönetecek

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talica’nın ayrılmasından sonra hücum hattında aradığı oyun kurucuyu Adem Ljajic’le buldu. Sezon başında transfer edilen Sırp 10 numara, ilk yarıda 11 maçta şans bulurken, sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Zaman geçtikçe takıma ve arkadaşlarına uyumu artan Ljajic, ikinci devre 12 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistlikle oynayıp Siyah-Beyazlılar’ın şampiyonluğa ortak olmasında önemli rol oynadı. Sırp yıldız derbide Kartal’ın en önemli kozu olacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Faghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Caner, Ljajic, Burak