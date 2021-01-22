Sezer Özmen Turgutluspor'da

DHA 22 Ocak 2021 Cuma 13:25 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 13:25

Kırmızı-siyahlılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan tecrübeli stoper, Başkan Taner Kestaneci'nin de katıldığı imza töreninde Turgutluspor formasıyla başarılı olmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Beşiktaş'ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Çaykur Rizespor, Samsunspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor'un yanı sıra Fransa'da Metz'de de oynadı. Şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşayan, Süper Lig'de 15, 1'inci Lig'de 161 maçta görev yapan Sezer, bu sezon ilk yarıda 9 maçta forma giydi.