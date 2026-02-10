Fenerbahçe'ye Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat konusunda kötü haber geldi.

OPSİYON KARARI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, daha önce Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu (Zorunlu değil) kullanmayı planlıyordu.

VAZGEÇTİLER

Real Betis, son dönemde Amrabat için bu kararını gözden geçirdi ve Faslı futbolcunun opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Real Betis'in, Amrabat için opsiyondan vazgeçmesinde birkaç kriter etkili oldu. İspanyol ekibinin, Amrabat'ın opsiyonundan vazgeçmesinde ana etken 29 yaşındaki futbolcunun maliyeti oldu. Amrabat'ın maaşının, Real Betis'in maaş dengesine uymadığı belirtildi.

YAŞ FAKTÖRÜ

Amrabat'ın yaşının da (29) Real Betis'in bu transferden vazgeçmesinde etkili olduğu yazıldı. İspanyol ekibinin, gelecekte daha büyük bir satış gerçekleştirebileceği genç oyunculara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Sofyan Amrabat konusunda Real Betis konusunda endişe edilen bir diğer konunun da deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlık geçmişi olduğu kaydedildi. Real Betis, Amrabat'ın üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırabileceği konusunda endişe duyuyor.

AFRİKA KUPASI İHTİMALİ

Öte yandan 2027 yılında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik bir noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.

REAL BETİS KARNESİ

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te bu sezon 11 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.