İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,636
  • EURO
    51,9651
  • ALTIN
    7057.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezon başında kiralık gönderilmişti! Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı
Spor

Sezon başında kiralık gönderilmişti! Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Faslı yıldız Sofyan Amrabat hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Betis, 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı verdi. İşte Real Betis'in kararının nedenleri...

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 14:53 - Güncelleme:
Sezon başında kiralık gönderilmişti! Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı
ABONE OL

Fenerbahçe'ye Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat konusunda kötü haber geldi.

OPSİYON KARARI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, daha önce Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu (Zorunlu değil) kullanmayı planlıyordu.

VAZGEÇTİLER

Real Betis, son dönemde Amrabat için bu kararını gözden geçirdi ve Faslı futbolcunun opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Real Betis'in, Amrabat için opsiyondan vazgeçmesinde birkaç kriter etkili oldu. İspanyol ekibinin, Amrabat'ın opsiyonundan vazgeçmesinde ana etken 29 yaşındaki futbolcunun maliyeti oldu. Amrabat'ın maaşının, Real Betis'in maaş dengesine uymadığı belirtildi.

YAŞ FAKTÖRÜ

Amrabat'ın yaşının da (29) Real Betis'in bu transferden vazgeçmesinde etkili olduğu yazıldı. İspanyol ekibinin, gelecekte daha büyük bir satış gerçekleştirebileceği genç oyunculara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Sofyan Amrabat konusunda Real Betis konusunda endişe edilen bir diğer konunun da deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlık geçmişi olduğu kaydedildi. Real Betis, Amrabat'ın üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırabileceği konusunda endişe duyuyor.

AFRİKA KUPASI İHTİMALİ

Öte yandan 2027 yılında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik bir noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.

REAL BETİS KARNESİ

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te bu sezon 11 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.