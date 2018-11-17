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Sezon başında Mehmet Zeki Çelik’i transfer eden Lille'in yeni hedefi Emre Kılınç

Mehmet Zeki Çelik’i sezon başında kadrosuna katan Lille, Sivasspor’da yıldızı parlayan Emre Kılınç’ı da radarına aldı.

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2016-2017 sezonunun devre arasında 225 bin Euro karşılığında Boluspor’dan Sivas’ın yolunu tutan Emre Kılınç, kısa zamanda vitrine çıktı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Son Beşiktaş maçında ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan ve galibiyet golünü atan 24 yaşındaki Emre, Lille’in radarında.

Fransız ekibi, sezon başında da İstanbulspor’dan sağ bek Mehmet Zeki Çelik’i kadrosuna katmıştı. Zeki, Fransa’da beklentileri fazlasıyla karşılarken, 2 kez de haftanın 11’ine seçildi.

Sol kanat Emre Kılınç’ı bir süredir takip eden Lille yetkilileri, devre arasında Sivasspor’un kapısını resmi teklif ile çalabilir.

(Fanatik)

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