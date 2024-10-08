Sezon başından itibaren sakatlık yaşayan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da henüz forma giymemesi, Fas basınında gündem oldu. Geçtiğimiz hafta başında takımla çalışmalara başlayan 31 yaşındaki Faslı oyuncunun Alanya karşısında oynamamasının sebebinin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olduğu iddia edildi.

Ocak ayında yolların ayrılması beklenen Ziyech'in, Suudi Arabistan ya da Katar'a transfer olacağı konuşuluyor. Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Hakim Ziyech'in milli takım arası sonrası tamamen takıma katılacağını belirtmişti.