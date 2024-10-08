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Spor

Sezon başından beri forma giymedi! Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı yazılan Faslı yıldız Hakim Ziyech için yeni bir iddia gündeme geldi. Sezon başından beri sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamış olan başarılı futbolcu için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. İşte detaylar...

Akşam8 Ekim 2024 Salı 10:21 - Güncelleme:
Sezon başından beri forma giymedi! Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı
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Sezon başından itibaren sakatlık yaşayan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da henüz forma giymemesi, Fas basınında gündem oldu. Geçtiğimiz hafta başında takımla çalışmalara başlayan 31 yaşındaki Faslı oyuncunun Alanya karşısında oynamamasının sebebinin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olduğu iddia edildi.

Ocak ayında yolların ayrılması beklenen Ziyech'in, Suudi Arabistan ya da Katar'a transfer olacağı konuşuluyor. Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Hakim Ziyech'in milli takım arası sonrası tamamen takıma katılacağını belirtmişti.

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