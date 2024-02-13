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Spor

Sezon sonu beklenmedi! Beşiktaş'tan sürpriz hamle

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

13 Şubat 2024 Salı 18:52 - Güncelleme:
Sezon sonu beklenmedi! Beşiktaş'tan sürpriz hamle
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Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır. Saygılarımızla. Beşiktaş JK" sözlerine yer verildi.

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