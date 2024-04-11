İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2891
  • EURO
    34,6982
  • ALTIN
    2435.19
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezon sonu görevini bırakacağını açıklayan Xavi'den yeni bir açıklama geldi
Spor

Sezon sonu görevini bırakacağını açıklayan Xavi'den yeni bir açıklama geldi

Efsanesi olduğu Barcelona'da teknik direktörlük koltuğunda oturan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi, geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Xavi, kararının değişmediğini açıkladı.

11 Nisan 2024 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Sezon sonu görevini bırakacağını açıklayan Xavi'den yeni bir açıklama geldi
ABONE OL

Daha önce Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi, alınan üst üste başarılı sonuçlar sonrasında alkışları topladı.

Başkan Joan Laporta'nın devam etmesi için görüşmelerde bulunacağı belirtilirken, İspanyol teknik adamdan geleceği için açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaştıkları PSG'yi 3-2 mağlup eden Barça'da teknik direktör Xavi, geleceğiyle ilgili verdiği kararın değişmediğini söyledi.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Genç çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Artık işin tadını çıkarma ve sezonu en iyi şekilde bitirme zamanı. Cumartesi günü ligde Cadiz ile salı günü ise PSG ile rövanş maçı oynayacağız. Şu an için sonuçlar geleceğimle ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

PEDRI: "UMARIM AYRILMAZ"

PSG maçında oyuna sonradan giren ve şık bir asistle takımın galibiyetinde rol oynayan genç İspanyol orta saha Pedri de maçın ardından Xavi ile ilgili konuştu.

Pedri yaptığı açıklamada, "Umarım Xavi ayrılık kararını tekrar düşünür ve uzun süre bizimle birlikte kalır." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.