Sezon sonu görevini bırakacağını açıklayan Xavi'den yeni bir açıklama geldi

Daha önce Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi, alınan üst üste başarılı sonuçlar sonrasında alkışları topladı.

Başkan Joan Laporta'nın devam etmesi için görüşmelerde bulunacağı belirtilirken, İspanyol teknik adamdan geleceği için açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaştıkları PSG'yi 3-2 mağlup eden Barça'da teknik direktör Xavi, geleceğiyle ilgili verdiği kararın değişmediğini söyledi.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Genç çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Artık işin tadını çıkarma ve sezonu en iyi şekilde bitirme zamanı. Cumartesi günü ligde Cadiz ile salı günü ise PSG ile rövanş maçı oynayacağız. Şu an için sonuçlar geleceğimle ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

PEDRI: "UMARIM AYRILMAZ"

PSG maçında oyuna sonradan giren ve şık bir asistle takımın galibiyetinde rol oynayan genç İspanyol orta saha Pedri de maçın ardından Xavi ile ilgili konuştu.

Pedri yaptığı açıklamada, "Umarım Xavi ayrılık kararını tekrar düşünür ve uzun süre bizimle birlikte kalır." şeklinde konuştu.