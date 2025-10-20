İSTANBUL 20°C / 11°C
Sezona iyi başlamıştı! Roma'dan Zeki Çelik kararı

Roma'da forma giyen Zeki Çelik için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi, başarılı performansıyla beğeni toplayan milli oyuncu Zeki Çelik için kararını verdi.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Sezona iyi başlamıştı! Roma'dan Zeki Çelik kararı
Roma'da forma giyen Zeki Çelik için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi, başarılı performansıyla beğeni toplayan milli oyuncu Zeki Çelik için kararını verdi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Roma, Zeki Çelik'in gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyi ciddi olarak düşünüyor. Ayrıca şu anda 1,7 milyon euro kazanan 28 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretinin de 2 milyon euroya çıkarılacağı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon İtalyan ekibiyle 8 maça çıkan milli sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.

