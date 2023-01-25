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Spor

Sezona kaptan başlamıştı, sözleşmesi feshedildi...

Kocaelispor'da sezona kaptan olarak başlayan Mehmet Taş ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşma neticesinde tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

IHA25 Ocak 2023 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
Sezona kaptan başlamıştı, sözleşmesi feshedildi...
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Kocaelispor'da sezona kaptan olarak başlayan, 10. haftada performansını etkilediği gerekçesiyle kaptanlığı son bulan Mehmet Taş ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşma neticesinde tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda transfer olduğu Kocaelispor'da 1.5 sezonda 51 maça çıktı. Küme düşülen geçen sezonun ardından Taş, yeni sezona kaptan olarak başlamıştı. Ligin 10. haftasında kaybedilen 1461 Trabzon maçının ardından kulüp ile Mehmet Taş arasında gerçekleşen görüşme neticesinde performansını etkilediği neticesiyle kaptanlığına son verilmişti. Bugün ise taraflar yine karşılıklı anlaşarak Mehmet Taş'ın sözleşmesini feshetti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Taş'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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