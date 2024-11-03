İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezonu kapatan Elazığsporlu Burak Aydın ameliyat oldu
Spor

Sezonu kapatan Elazığsporlu Burak Aydın ameliyat oldu

68 Aksarayspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Elazığspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Aydın, Kayseri'de ameliyat oldu.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Sezonu kapatan Elazığsporlu Burak Aydın ameliyat oldu
ABONE OL

Elazığspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Aydın, Çimentaş Elazığspor'un, 68 Aksarayspor ile oynadığı müsabakada geçirdiği rotasyonel travma sonrasında ön çapraz bağdan yaralandı. Tecrübeli futbolcu, Kayseri özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Uzman hekim Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen Burak Aydın'ın rehabilitasyon sürecine de başlandı.

Elazığspor Kulübü'nden geçmiş olsun Burak başlığıyla yapılan açıklamada, 'Bu zorlu süreçte gösterdiğin azimle daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.