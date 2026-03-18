18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Sezonun 2. yarışı için gerim sayım başladı! Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da piste çıkacak

Dünya Superbike şampiyonluğuna üç kez ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun ikinci yarış hafta sonunda Brezilya'da mücadele edecek.

IHA18 Mart 2026 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunun ikinci yarışında Brezilya'da piste çıkmaya hazırlanıyor. Üç kez Dünya Superbike şampiyonu olan Razgatlıoğlu, sezonun ikinci yarış hafta sonunda Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek.

Brezilya'daki yarış hafta sonu, 20 Mart Cuma günü TSİ 17.05'te yapılacak birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 21.20'de gerçekleştirilecek antrenman seansıyla birlikte hafta sonu programı devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 16.10'da ikinci serbest antrenmana çıkacak olan MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Razgatlıoğlu, TSİ 16.50'de sıralama seansında yer alacak ve saat 21.00'de sprint yarışında mücadele edecek. 22 Mart Pazar günü ise TSİ 16.40'ta ısınma turlarına katılacak olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek ana yarışta sezonun ikinci yarışına çıkacak.

