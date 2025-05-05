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Spor

Sezonun 4. galibiyeti! Miami Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin

McLaren takımının takımının Avusturalyalı pilotu Oscar Piastri, Miami GP'yi kazanarak sezonun 4. zaferini elde etti. McLaren, Norris'in ikinciliğiyle duble yaptı. Russell üçüncü olurken, pilotlar ve takımlar klasmanında McLaren zirvede yer aldı. İşte detaylar...

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Sezonun 4. galibiyeti! Miami Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Miami'deki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 1 saat 28 dakika 51.587 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun 4. galibiyetini elde etti.

Takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris, Piastri'nin 4.63 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise liderin 37.644 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun yedinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si, 18 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 131

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 115

3. Max Verstappen (Hollanda): 99

4. George Russell (Büyük Britanya): 93

5. Charles Leclerc (Monako): 53

- Takımlar

1. McLaren: 246

2. Mercedes: 141

3. Red Bull: 105

4. Ferrari: 94

5. Williams: 37

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