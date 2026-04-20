Kadınlar EuroLeague finalindeki Türk derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden Fenerbahçe Opet şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler son 4 sezonda 3. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda oynadığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. EuroLeague ile birlikte Kanarya, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşadı. Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı. Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı. Fenerbahçe Opet'in Belçikalı yıldızı Emma Meesseman, kariyerinde 7. kez EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Meesseman 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de Julie Allemand 6'finalin MVP'si seçildi.