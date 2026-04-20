  Sezonun 4. kupası müzeye gitti! Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Opet
Spor

Sezonun 4. kupası müzeye gitti! Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Opet

Kadınlar EuroLeague finalinde Türk derbisini 68-55 kazanan Fenerbahçe Opet, bu sezon dördüncü kupasını müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler son dört sezonda üçüncü kez Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda zirveye çıkarken, Türk kadın basketbolu kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasına ulaştı.

AKŞAM20 Nisan 2026 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Kadınlar EuroLeague finalindeki Türk derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden Fenerbahçe Opet şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler son 4 sezonda 3. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda oynadığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. EuroLeague ile birlikte Kanarya, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşadı. Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı. Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı. Fenerbahçe Opet'in Belçikalı yıldızı Emma Meesseman, kariyerinde 7. kez EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Meesseman 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de Julie Allemand 6'finalin MVP'si seçildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.