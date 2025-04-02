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Spor

Sezonun 5. teknik direktörü! MKE Ankaragücü'nün yeni patronu Mesut Bakkal

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ın getirildiğini duyurdu.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 17:14 - Güncelleme:
Sezonun 5. teknik direktörü! MKE Ankaragücü'nün yeni patronu Mesut Bakkal
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." denildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı.

Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak.

Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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