Daha önce 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus, sarı lacivertlilerde Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig'i ise lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Portekizli antrenör, sezonun sona ermesinin ardından Türkiye'ye veda etti. Fenerbahçe macerasının ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, 2 sezon geçirdiği Al Hilal'den ayrıldı.

ARABİSTAN'DA KALACAK

Brezilya basınında çıkan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcının Arabistan'da kalma ihtimali yüksek. Jesus'un Arabistan Ligi'ne yeni yükselen ve güçlü bir yapı kurmak isteyen Neom'un başına geçeceğine haberde yer verildi. Başarılı teknik direktör için bir diğer iddia ise Portekiz Milli Takımı ile ilgili. Portekiz'in Roberto Martinez ile yollarını ayırabileceği belirtilirken, en güçlü adayların Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Jorge Jesus olduğu haberde vurgulandı.

AL HİLAL KARNESİ

Al Hilal'in başında geçirdiği iki sezonda 120 maçta kulübede olan Jorge Jesus 96 galibiyet, 14 beraberlik ve yalnızca 10 mağlubiyet ile 2,52'lik bir puan ortalaması yakalamayı başardı.