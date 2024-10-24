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Spor

Sezonun en büyük transferi olacak! Marcus Rashford resmen imzayı atıyor

İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford için transfer piyasasını sarsan bir haber ortaya çıktı. Buna göre Marcus Rashford, devre arasında Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İki sürpriz kulübün oyuncu ile temasa geçtiği ve ocak ayında transfer etmek istedikleri bildirildi. İşte Marcus Rashford cephesinde yaşananlar…

24 Ekim 2024 Perşembe 08:22 - Güncelleme:
Sezonun en büyük transferi olacak! Marcus Rashford resmen imzayı atıyor
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Kariyerini, altyapısından yetiştiği İngiliz devi Manchester United'da sürdüren Marcus Rashford için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon çıktığı 12 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen yıldız oyunca, takımdan ayrılıyor.

SÜPER LİG DEVLERİNİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Marcus Rashford, yaz transfer döneminde Süper Lig devlerinin de kancasına takıldı. Özellikle sürati ve çevikliğiyle rakiplerine büyük bir avantaj sağlayan 26 yaşındaki İngiliz yıldızın bu transferi, yüksek bonservisi nedeniyle gerçekleşmemişti.

MARCUS RASHFORD İÇİN MANU MACERASI BİTİYOR

Marcus Rashford, düzenli olarak ilk 11'de forma giyse de ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyor. Geçen yıl takımda inişli çıkışlı gösterdiği performansla futbol otoriteleri tarafından eleştirilere maruz kalan Rashford için 2 dünya devi harekete geçti.

BAYERN MÜNİH VE PSG DEVREDE

26 yaşındaki Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak isteyen iki kulüp var; PSG ve Bayern Münih. İngiliz basınına göre Bundesliga temsilcisi Bayern, PGS'ye kıyasla bu rekabeti önde götürüyor. Ayrıca oyuncunun da Almanya'da oynamaya sıcak baktığı ve Baryen'in teklifine "evet" diyebileceği ileri sürüldü.

MARCUS RASHFORD'IN PERFORMANSI

Marcus Rashford, ilk profesyonel sözleşmeyi imzaladığı günden bu yana Manchester United formasıyla toplam 414 maça çıktı. İngiliz yıldız, bu maçlarda takımına 135 gol ve 72 asistlik bir katkı sağladı. Ek olarak oyuncunun şu anki piyasa değeri de 60 milyon euro civarında.

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