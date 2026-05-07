İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2512
  • EURO
    53,2819
  • ALTIN
    6893.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezonun en etkili transferlerinden! Marco Asensio durdurulamıyor
Spor

Sezonun en etkili transferlerinden! Marco Asensio durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio sezonun en etkili transferleri listesinde 5. sırada yer aldı. Başarılı futbolcu 37 maçta 27 gol katkısı yaparak takımının en etkili isimlerinden biri oldu. İşte detaylar...

AKŞAM7 Mayıs 2026 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Sezonun en etkili transferlerinden! Marco Asensio durdurulamıyor
ABONE OL

Transfermarkt'ın hazırladığı "sezonun en etkili transferleri" listesinde Marco Asensio da kendine üst sıralarda yer buldu. Avrupa'nın 10 büyük ligindeki tüm kulvarların baz alındığı araştırmada yıldız futbolcu, 37 maçta yaptığı 27 gol katkısıyla listenin 5'inci sırasında gösterildi.

Asensio böylece Marcus Rashford ile aynı seviyeye ulaşırken, Liverpool'un 95 milyon euroluk golcüsü Hugo Ekitiké, Pierre Aubameyang ve Joaquín Panichelli gibi önemli isimleri geride bıraktı.Listede Bayern Münih'ten Luis Diaz 47 katkıyla zirvede yer alırken, Sporting Lizbon forması giyen Luis Suarez ikinci sırada bulundu. Chelsea'nin yıldızı Joao Pedro ise 29 katkıyla üçüncü sıraya yerleşti. Asensio'nun kısa sürede ortaya koyduğu skor katkısı ise Avrupa basınında dikkat çeken performanslardan biri olarak değerlendirildi. Yıldız oyuncunun özellikle hücum hattındaki üretkenliği ve kritik maçlardaki etkisi ön plana çıkarılırken, Transfermarkt verilerine göre maç başına katkı ortalamasıyla sezonun en başarılı transferlerinden biri olduğu vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.