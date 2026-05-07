Transfermarkt'ın hazırladığı "sezonun en etkili transferleri" listesinde Marco Asensio da kendine üst sıralarda yer buldu. Avrupa'nın 10 büyük ligindeki tüm kulvarların baz alındığı araştırmada yıldız futbolcu, 37 maçta yaptığı 27 gol katkısıyla listenin 5'inci sırasında gösterildi.

Asensio böylece Marcus Rashford ile aynı seviyeye ulaşırken, Liverpool'un 95 milyon euroluk golcüsü Hugo Ekitiké, Pierre Aubameyang ve Joaquín Panichelli gibi önemli isimleri geride bıraktı.Listede Bayern Münih'ten Luis Diaz 47 katkıyla zirvede yer alırken, Sporting Lizbon forması giyen Luis Suarez ikinci sırada bulundu. Chelsea'nin yıldızı Joao Pedro ise 29 katkıyla üçüncü sıraya yerleşti. Asensio'nun kısa sürede ortaya koyduğu skor katkısı ise Avrupa basınında dikkat çeken performanslardan biri olarak değerlendirildi. Yıldız oyuncunun özellikle hücum hattındaki üretkenliği ve kritik maçlardaki etkisi ön plana çıkarılırken, Transfermarkt verilerine göre maç başına katkı ortalamasıyla sezonun en başarılı transferlerinden biri olduğu vurgulandı.