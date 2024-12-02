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Spor

Sezonun ikinci beraberliği! Galatasaray, Eyüpspor engeline takıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezonki ikinci puan kaybını yaşayan sarı kırmızılı ekip 11 galibiyet 2 beraberlikle zirvedeki yerini korumayı başardı. İşte detaylar...

Akşam2 Aralık 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Sezonun ikinci beraberliği! Galatasaray, Eyüpspor engeline takıldı
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Osimhen 12'de ofsayta, 20'de ise direğe takıldı.

GS 22. dakikadaki 2 pozisyonda penaltı bekledi.

Sakatlanan Abdülkerim'in yerine 39'da Berkan girdi.

Çift forvetten vazgeçip üçlü savunmaya dönen Galatasaray, ilk dakikadan kanatlarda boşluk verdi. Aslan 5'te Yunus'a penaltı bekledi, 12'de Osimhen ofsayta takıldı. 13'te Halil sağdan rahat geldi, E.Akbaba boş kaleye attı. Aslan tek kaleye dönse de yine açıklar verdi. 22'de Osimhen ve Yunus'a penaltı verilmedi, ortalık karıştı. Vitesi yükselten CimBom sağlı sollu geldi. Barış karambolde ters ayağıyla iğne deliğinden geçirdi. Bu sezon 2. kez ilk golü yinen Aslan, 45+5'te eşitledi. Sallai 2. yarı başında öne geçirdi. Kaleci Berke, ilk yarı olduğu gibi yine devleşti. Yüksek prese rağmen dağınık olan ve 3'ü atamayan G.Saray'a yine arka direkte Ampem cezayı kesti. Berke Özer son 20 dakika kalede resmen büyüdü, Aslan'dan puanı aldı!..

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