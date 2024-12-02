Osimhen 12'de ofsayta, 20'de ise direğe takıldı.

GS 22. dakikadaki 2 pozisyonda penaltı bekledi.

Sakatlanan Abdülkerim'in yerine 39'da Berkan girdi.

Çift forvetten vazgeçip üçlü savunmaya dönen Galatasaray, ilk dakikadan kanatlarda boşluk verdi. Aslan 5'te Yunus'a penaltı bekledi, 12'de Osimhen ofsayta takıldı. 13'te Halil sağdan rahat geldi, E.Akbaba boş kaleye attı. Aslan tek kaleye dönse de yine açıklar verdi. 22'de Osimhen ve Yunus'a penaltı verilmedi, ortalık karıştı. Vitesi yükselten CimBom sağlı sollu geldi. Barış karambolde ters ayağıyla iğne deliğinden geçirdi. Bu sezon 2. kez ilk golü yinen Aslan, 45+5'te eşitledi. Sallai 2. yarı başında öne geçirdi. Kaleci Berke, ilk yarı olduğu gibi yine devleşti. Yüksek prese rağmen dağınık olan ve 3'ü atamayan G.Saray'a yine arka direkte Ampem cezayı kesti. Berke Özer son 20 dakika kalede resmen büyüdü, Aslan'dan puanı aldı!..