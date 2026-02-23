İSTANBUL 10°C / 6°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Sezonun ilk maçının ardından ortalık karıştı! Lionel Messi için açıklama geldi
Spor

Sezonun ilk maçının ardından ortalık karıştı! Lionel Messi için açıklama geldi

MLS'te sezonun ilk maçında Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Los Angeles FC'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından sinirlerine hakim olamayan Lionel Messi'nin hakemlerin soyunma odasına izinsiz girdiği yönündeki iddialar ve görüntü kısa sürede gündem oldu. Konuya ilişkin Profesyonel Hakem Organizasyonu İletişim Direktörü Chris Rivett açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2026 Pazartesi 14:24
Sezonun ilk maçının ardından ortalık karıştı! Lionel Messi için açıklama geldi
Inter Miami, yeni sezonun ilk maçında Los Angeles FC'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, hakemlere öfkeliydi.

Lionel Messi'nin hakemlerin soyunma odasına izinsiz girdiği yönündeki iddialar ve görüntü kısa sürede gündem oldu. Yapılan detaylı inceleme sonrasında MLS, Messi'nin lig kurallarını ihlal etmediğini duyurdu ve Arjantinli yıldız, MLS Disiplin Kurulu'na sevk edilmedi.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Messi'nin hakemlerin hemen ardından öfkeli şekilde bir alana girdiği görüldü. MLS'ten yapılan açıklamada bu alanın ortak alan olduğu ve futbolcunun hakemlerin soyunma odasına girmediği belirtildi.

ESPN'e konuşan Profesyonel Hakem Organizasyonu İletişim Direktörü Chris Rivett de Messi'nin hakemlerin soyunma odasına girmediğini doğruladı. Rivett açıklamasında, "Hakemlerle konuştuk ve Messi'nin o özel hakem alanına girmediğini doğruladık." dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.