Sezonun ilk yarışında kazanan George Russell

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya GP'de kazanan Mercedes oldu.

Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada geçti. Start anında patinajda kalan Russell, ikinci sıraya gerilese de 2. turda liderliği aldı, ardından 8. tura kadar mücadele sürdü ancak Russell rahat bir galibiyet elde etti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Antonelli, start anında 7. sıraya kadar inmesine rağmen yarışı 2. sırada bitirdi.

Yarışa 5. sırada başlayıp start anında ilk sıraya sıçrayan Leclerc ise yarışı 3. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Lewis Hamilton, yarışı 4. sırada bitirdi.

McLaren pilotu Lando Norris 5'inci, Max Verstappen ise 6'ıncı sırada bitirdi.

Haas'tan Oliver Bearman 7'inci, Racing Bulls'un çaylak pilotu Arvid Lindblad 8'inci, Audi'en Gabriel Bortoleto 9'uncu, Alpine'den Pierre Gasly ise 10'uncu sırada yer aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri yarış öncesi kaza nedeniyle piste çıkamadı. Nico Hülkenberg ise start alamadı.