Aslan 52, K.Paşa 4 kez ceza sahasında topla buluştu.

G.Saray, ligde 5 maç sonra kalesini gole kapadı.

Torreira, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Birçok eksikle ligin ilk yarısının son maçına çıkan G.Saray, 10. dakikada Barış Alper'in müthiş bir deparla getirdiği top sonrası Yunus Akgün'le öne geçti. Aslan, ilk 45'te rakibine sadece 1 kez şut çektirdi, o da isabetli değildi. Fakat Cim-Bom, 25 kez rakip ceza sahasında topla buluşmasına rağmen başka gol çıkaramadı. Kasımpaşa, ikinci yarıda daha çok Kazımcan'ın olduğu kanattan şansını denedi. Yunus'un toplu ve topsuz şekildeki hareketli oyunu, Sane'nin çalımları ve Barış'ın delici deparları Aslan'ın en etkili silahı oldu. 82'de Yunus, kaptığı topu Sara'ya bıraktı ve Brezilyalı farkı ikiye çıkardı. 88'de Icardi sahneye çıktı, attığı golle birlikte Galatasaray tarihinin Trendyol Süper Lig'deki en golcü yabancısı (60) oldu.

MAURO ICARDİ HAGİ'Yİ SOLLADI

Son zamanların tartışılan ismi Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla yeni bir rekor daha kırdı. Arjantinli yıldız, Kasımpaşa'ya attığı golle birlikte Georghe Hagi'yi geçerek, G.Saray'ın Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Hagi'nin 59 golüne karşılık, Icardi 60 gole ulaştı. Teknik Direktör Okan Buruk konuyla ilgili, "İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler" dedi. Icardi, Sarı-Kırmızılılar'da toplamda 111 maça çıktı; 71 gol, 22 asist yaptı.