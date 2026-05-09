İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezonun son derbisinde Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! İşte muhtemel 11'ler...
Spor

Sezonun son derbisinde Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte dev karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Sezonun son derbisinde Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! İşte muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.