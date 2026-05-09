Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu