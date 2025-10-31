İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0787
  • EURO
    48,6878
  • ALTIN
    5437.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shai durdurulamıyor! Thunder fırtınası sürüyor
Spor

Shai durdurulamıyor! Thunder fırtınası sürüyor

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı ve 7 asistle yıldızlaştığı maçta Washington Wizards'ı 127-108 mağlup etti.

AA31 Ekim 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Shai durdurulamıyor! Thunder fırtınası sürüyor
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Washington Wizards'ı 127-108 yendi.

NBA'de 4 maç yapıldı. Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Wizards'ı 19 sayı farkla mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim olurken Isaiah Joe ve Ajay Mitchell, 20'şer sayıyla oynadı.

Wizards'ta ise CJ McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly 16 sayı ve 8 ribaunt, Alex Sarr da 14 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.

Thunder, bu sonuçla altıncı maçından da galip ayrılırken Wizards ise beşinci maçında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

BUCKS, SAHASINDA WARRİORS'U YENDİ

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Golden State Warriors'u 120-110 mağlup etti.

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks'ın yıldız oyuncusu Ryan Rollins, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Myles Turner 17, Cole Anthony 16 ve Gary Trent ise 13 sayı üretti.

Warriors'ta Jimmy Butler, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Stephen Curry 27 ve Jonathan Kuminga ise 24 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

San Antonio Spurs-Miami Heat:107-101

  • thunder
  • wizards

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.