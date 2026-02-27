İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9676
  • EURO
    51,9155
  • ALTIN
    7318.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shai Gilgeous-Alexander, 9 maçlık aranın ardından parkelere dönüyor
Spor

Shai Gilgeous-Alexander, 9 maçlık aranın ardından parkelere dönüyor

Oklahoma City Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, karın kası zorlanması sebebiyle sahalardan uzak kaldığı 9 maçın ardından Denver Nuggets karşısında forma giymeye hazır olduğunu duyurdu.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Shai Gilgeous-Alexander, 9 maçlık aranın ardından parkelere dönüyor
ABONE OL

Oklahoma City Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, karın kası zorlanması nedeniyle kaçırdığı dokuz maçın ardından forma giymeye hazır.

Thunder'ın cuma günü Denver Nuggets ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklanan sakatlık raporunda Gilgeous-Alexander'ın yer almaması, yıldız oyuncunun geri dönüşünü resmileştirdi.

Normal sezon ödüllerine aday olabilmesi için en fazla altı maç daha kaçırma hakkı bulunan SGA, bu sezon 31.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla MVP ödülünün en güçlü adaylarından biri konumunda.

Thunder, Batı Konferansı liderliği yarışında San Antonio Spurs'ün önünde averajla bir maçlık avantaj bulunduruyor. Ancak ikili averaj Spurs'te olduğu için sezon sonu sıralamasında her maç kritik önem taşıyor.

  • Shai Gilgeous
  • Denver Nuggets
  • Oklahoma City Thunder

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.