Shai Gilgeous-Alexander, 9 maçlık aranın ardından parkelere dönüyor

Oklahoma City Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, karın kası zorlanması nedeniyle kaçırdığı dokuz maçın ardından forma giymeye hazır.

Thunder'ın cuma günü Denver Nuggets ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklanan sakatlık raporunda Gilgeous-Alexander'ın yer almaması, yıldız oyuncunun geri dönüşünü resmileştirdi.

Normal sezon ödüllerine aday olabilmesi için en fazla altı maç daha kaçırma hakkı bulunan SGA, bu sezon 31.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla MVP ödülünün en güçlü adaylarından biri konumunda.

Thunder, Batı Konferansı liderliği yarışında San Antonio Spurs'ün önünde averajla bir maçlık avantaj bulunduruyor. Ancak ikili averaj Spurs'te olduğu için sezon sonu sıralamasında her maç kritik önem taşıyor.