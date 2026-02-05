İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5454
  • EURO
    51,4622
  • ALTIN
    6788.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shai Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak
Spor

Shai Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak

NBA ekibi Oklahoma City Thunder, süper yıldız Shai Gilgeous-Alexander'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle bir forma giyemeyeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Shai Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak
ABONE OL

Oklahoma City Thunder, süper yıldız Shai Gilgeous-Alexander'ın, kendisine karın bölgesinde zorlanma (abdominal strain) teşhisi konulmasının ardından bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Gilgeous-Alexander'ın All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Yıldız oyuncu sakatlığı, Salı gecesi Thunder'ın Orlando Magic'i 128-92 mağlup ettiği karşılaşmada yaşadı. Maçta sadece 27 dakika süre alan Gilgeous-Alexander, Thunder'ın 29 sayı farkla önde olduğu üçüncü çeyreğin bitimine iki dakika kala oyundan çıktı ve bir daha sahaya dönmedi.

Bu sakatlık, 27 yaşındaki oyuncunun bir başka üst düzey sezonunu sekteye uğrattı. Gilgeous-Alexander, bu sezon NBA MVP ödülünü yeniden kazanma konusunda güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Kanadalı yıldız; 31,8 sayı, 4,4 ribaund, 6,4 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalarken, sahadan %55,4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %39 isabet oranıyla oynuyor.

Ayrıca Gilgeous-Alexander, üst üste 121 maçta en az 20 sayı atarak önemli bir seriye imza attı. Bu performans, onu Wilt Chamberlain'in NBA rekoruna sadece beş maç uzaklığa getirdi. Yıldız guard, sakatlanmadan önce Orlando karşısında 23 sayı atarak serisini sürdürmüştü.

Gilgeous-Alexander'ın yokluğu nedeniyle, bu ay düzenlenecek All-Star maçında Team World kadrosunda yer alması beklenen yıldız oyuncunun yerine başka bir isim seçilecek.

  • Oklahoma City Thunde
  • Shai Gilgeous Alexander

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.