Shai Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak

Oklahoma City Thunder, süper yıldız Shai Gilgeous-Alexander'ın, kendisine karın bölgesinde zorlanma (abdominal strain) teşhisi konulmasının ardından bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Gilgeous-Alexander'ın All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Yıldız oyuncu sakatlığı, Salı gecesi Thunder'ın Orlando Magic'i 128-92 mağlup ettiği karşılaşmada yaşadı. Maçta sadece 27 dakika süre alan Gilgeous-Alexander, Thunder'ın 29 sayı farkla önde olduğu üçüncü çeyreğin bitimine iki dakika kala oyundan çıktı ve bir daha sahaya dönmedi.

Bu sakatlık, 27 yaşındaki oyuncunun bir başka üst düzey sezonunu sekteye uğrattı. Gilgeous-Alexander, bu sezon NBA MVP ödülünü yeniden kazanma konusunda güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Kanadalı yıldız; 31,8 sayı, 4,4 ribaund, 6,4 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalarken, sahadan %55,4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %39 isabet oranıyla oynuyor.

Ayrıca Gilgeous-Alexander, üst üste 121 maçta en az 20 sayı atarak önemli bir seriye imza attı. Bu performans, onu Wilt Chamberlain'in NBA rekoruna sadece beş maç uzaklığa getirdi. Yıldız guard, sakatlanmadan önce Orlando karşısında 23 sayı atarak serisini sürdürmüştü.

Gilgeous-Alexander'ın yokluğu nedeniyle, bu ay düzenlenecek All-Star maçında Team World kadrosunda yer alması beklenen yıldız oyuncunun yerine başka bir isim seçilecek.