  • Shai Gilgeous-Alexander: Lakers ve Houston serisini baştan beri izliyorum
Spor

Shai Gilgeous-Alexander: Lakers ve Houston serisini baştan beri izliyorum

Batı Konferansı'nda yarı finale yükselen Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 14:41
Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, takımının bir sonraki rakibini beklerken şimdiden hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Thunder, 4. maçta Phoenix Suns'ı 131-122 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finallerine yükselen ilk takım oldu. Şimdi gözler, bir sonraki rakibin belirleneceği seriye çevrildi.

Bu rakibin büyük ihtimalle Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasındaki seriden çıkması bekleniyor. Lakers, 5. maç öncesinde seride 3-1 önde bulunuyor.

Shai Gilgeous-Alexander ise bu süreci yakından takip ettiklerini belirtti:

"Lakers ve Houston serisini baştan beri izliyorum. Her iki takımı da analiz edip güçlü ve zayıf yönlerini görmeye çalışıyorum. İkisi de Batı'da yer alıyor ve bu sezon birkaç kez karşılaştık. Nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyoruz."

Oklahoma City, normal sezonda Lakers karşısında oldukça üstün bir performans sergileyerek seriyi 4-0 ile süpürdü. Houston'a karşı ise daha çekişmeli geçen eşleşmede Thunder 2-1 üstünlük kurdu.

Öte yandan Lakers'ın bir sonraki tura daha güçlü bir kadroyla girme ihtimali de bulunuyor. Luka Doncic ve Austin Reaves'in dönüşü, serinin dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir.

  • Oklahoma City Thunder
  • Shai Gilgeous Alexander

